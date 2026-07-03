WSG Tirol holt mit Satin eine Mittelfeldaktie zurück in die Fußball-Heimat
Die WSG Tirol verstärkt die Mittelfeldzentrale mit Murat Satin, der vom Ligarivalen GAK kommt. Der erfahrene Ex-Wacker-Kicker bringt viele Qualitäten nach Wattens mit.
Wattens – „Wir hatten ihn schon länger am Radar. Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben und es war an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Mit Murat Satin holen wir einen gebürtigen Tiroler mit viel Bundesliga-Erfahrung und großer Vielseitigkeit im Mittelfeld zurück in seine Heimat. Er kennt die Admiral Bundesliga, hat sich zuletzt beim GAK weiterentwickelt und bringt Torgefahr und Spielintelligenz mit“, freute sich WSG-Sportmanager Stefan Köck über die Verpflichtung von Routinier Satin (29), der die letzten beiden Spielzeiten beim GAK bestritt.
Test in Angerberg
Möglich, dass Satin schon am Samstag (17.30 Uhr) beim Testspiel gegen Gornik Zabrze in Angerberg zu einem Einsatz kommt. Seit seinem Bundesliga-Debüt beim FC Wacker Innsbruck am 9. Dezember 2018 hat der Mittelfeldmotor 110 Partien in der obersten Spielklasse für den FCW, SV Ried und den GAK bestritten.
Er gesellt sich in der Mittelfeldzentrale zu den beiden Neuerwerbungen Marc Striednig (20) und Nemanja Celic (27) dazu. Rückkehrer Celic wird am Samstag wie der neue englische Offensivflügel Michael Olakigbe (22) erstmals wieder im WSG-Dress auflaufen. Das neue Wattener Bundesliga-Team nimmt aktuell immer mehr Formen an.
Stimmen zum Transfer
Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol: „Mit Murat Satin holen wir einen gebürtigen Tiroler mit viel Bundesliga-Erfahrung und großer Vielseitigkeit im Mittelfeld zurück in seine Heimat. Er kennt die Admiral Bundesliga, hat sich zuletzt beim GAK weiterentwickelt und bringt genau die Torgefahr und Spielintelligenz mit, die wir für unser Offensivspiel brauchen. Für uns war neben der sportlichen Qualität auch wichtig, mit Murat einen Spieler zu verpflichten, der seine Wurzeln in Tirol hat und sich entsprechend mit dem Verein identifiziert. Wir freuen uns, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten, und sind überzeugt, dass er unserem Kader zusätzliche Variabilität und Erfahrung verleiht.“
Murat Satin über seinen Wechsel zur WSG Tirol: „Ich bin extrem glücklich, dass der Transfer jetzt geklappt hat. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, weshalb es für mich ein absoluter Traum ist, hier in der Bundesliga zu spielen. Aber dabei soll es nicht bleiben: Ich will Leistung bringen, mit der Mannschaft Erfolge feiern und bin überzeugt, dass die WSG der optimale nächste Schritt für mich ist. Der Kontakt zum Trainer und generell zum Verein war von Anfang an extrem positiv und sehr wertschätzend. Ich habe einfach ein gutes Gefühl. Jetzt kann die Sache endlich beginnen und ich will auf jeden Fall Vollgas geben!“
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