WSG Tirol holt mit Satin eine Mittelfeldaktie zurück in die Fußball-Heimat

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol: „Mit Murat Satin holen wir einen gebürtigen Tiroler mit viel Bundesliga-Erfahrung und großer Vielseitigkeit im Mittelfeld zurück in seine Heimat. Er kennt die Admiral Bundesliga, hat sich zuletzt beim GAK weiterentwickelt und bringt genau die Torgefahr und Spielintelligenz mit, die wir für unser Offensivspiel brauchen. Für uns war neben der sportlichen Qualität auch wichtig, mit Murat einen Spieler zu verpflichten, der seine Wurzeln in Tirol hat und sich entsprechend mit dem Verein identifiziert. Wir freuen uns, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten, und sind überzeugt, dass er unserem Kader zusätzliche Variabilität und Erfahrung verleiht.“

Murat Satin über seinen Wechsel zur WSG Tirol: „Ich bin extrem glücklich, dass der Transfer jetzt geklappt hat. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, weshalb es für mich ein absoluter Traum ist, hier in der Bundesliga zu spielen. Aber dabei soll es nicht bleiben: Ich will Leistung bringen, mit der Mannschaft Erfolge feiern und bin überzeugt, dass die WSG der optimale nächste Schritt für mich ist. Der Kontakt zum Trainer und generell zum Verein war von Anfang an extrem positiv und sehr wertschätzend. Ich habe einfach ein gutes Gefühl. Jetzt kann die Sache endlich beginnen und ich will auf jeden Fall Vollgas geben!“