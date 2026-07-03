Intrige der Wörgler Parteikollegen? Das sagt Ex-ÖVP-Stadträtin Werlberger

In der jüngsten Sitzung des Wörgler Gemeinderats erfuhr ÖVP-Mandatarin Elisabeth Werlberger, dass sie ihr Mandat im Stadtrat – unfreiwillig und ohne darüber informiert gewesen zu sein – an Parteikollegen Aufschnaiter übergeben muss. Nun äußert sie sich erstmals zu den Geschehnissen.