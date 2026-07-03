„Nicht informiert und eingebunden“
Intrige der Wörgler Parteikollegen? Das sagt Ex-ÖVP-Stadträtin Werlberger
Elisabeth Werlberger ist die einzige Frau, die für die ÖVP im Wörgler Gemeinderat sitzt.
© Stadtgemeinde Wörgl/Ringler
In der jüngsten Sitzung des Wörgler Gemeinderats erfuhr ÖVP-Mandatarin Elisabeth Werlberger, dass sie ihr Mandat im Stadtrat – unfreiwillig und ohne darüber informiert gewesen zu sein – an Parteikollegen Aufschnaiter übergeben muss. Nun äußert sie sich erstmals zu den Geschehnissen.
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