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Juristische Bedenken
Gutachten zur Causa Schloss Ambras bleibt nun doch unter Verschluss
Jonathan Fine ist Chef des KHM-Museumsverbands. Zu diesem gehört auch Schloss Ambras.
© Patrick Steiner
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