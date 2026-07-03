Mobile Wetterfrösche: Das sind die besten Wetter-Apps für Prognosen in Tirol

Diese App ist quasi das Schweizer Taschenmesser für Bergsteigerinnen und Bergsteiger in Österreich, Deutschland, Slowenien und der Schweiz. Mit ihr lassen sich die Wahrscheinlichkeiten für Schnee und Regen im Alpenraum checken. Die verwendeten Prognosen und Modelle stammen von der Bundesanstalt für Meteorologie, Geophysik und Geologie, besser bekannt unter dem Namen GeoSphere Austria, die ihre Daten übrigens mehreren App-Anbietern zur Verfügung stellt.