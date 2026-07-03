Standort auch in Innsbruck
Achtmal schneller als bisher: Neuer Supercomputer „MUSICA“ gibt für Österreichs Forschung den Ton an
Um mehr als das Achtfache übertifft MUSICA mit einer Leistung von 45 Petaflops die bisher stärksten österreichischen Supercomputer. Der Hochleistungrechner ist in Wien, Linz und Innsbruck verteilt.
© Axel Springer
Ob Künstliche Intelligenz, in der Physik oder Mathematik: Für viele Fragen unserer Zeit braucht es enorme Rechenleistung. Mit dem Supercomputer „MUSICA“ soll die Forschung weiterhin im Spitzenfeld mithalten. Auch in Innsbruck steht ein Teil des Systems.
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