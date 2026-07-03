Stadt Innsbruck gibt Auskunft
Baustelle am Innrain? Das hat es mit den Schildern an Innsbrucker Kreuzungen auf sich
Nicht nur in der Innsbrucker Meinhardstraße informieren große Schilder über eine bevorstehende Baustelle am Innrain, zwischen Marktplatz und Ottoburg.
© Clemens Markart
Unter anderem auf der Haller Straße und der Meinhardstraße in Innsbruck informieren Schilder über eine geplante Baustelle am Innrain. Die TT hat nachgefragt, wie lange die Arbeiten dauern und was das für den Verkehr bedeutet.
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