Großbaustelle zu Ferienbeginn

Sperre am Innsbrucker Innrain: Wie lange der Rennweg zur Sackgasse wird

Zwei Wochen lang wird der Innrain zwischen Marktplatz und Ottoburg zum verkehrstechnischen Nadelöhr.
© Thaler/ Buchacher
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Seit Tagen informieren Straßenschilder in Innsbruck über eine bevorstehende Baustelle am Innrain. Kürzlich wurden diese Schilder getauscht: der Baubeginn wurde vorgezogen. Auf AutofahrerInnen kommen dann zwischen Marktplatz und Ottoburg einige Einschränkungen zu – und auf der Innbrücke.

Kommentare

6