Großbaustelle zu Ferienbeginn
Sperre am Innsbrucker Innrain: Wie lange der Rennweg zur Sackgasse wird
Zwei Wochen lang wird der Innrain zwischen Marktplatz und Ottoburg zum verkehrstechnischen Nadelöhr.
© Thaler/ Buchacher
Seit Tagen informieren Straßenschilder in Innsbruck über eine bevorstehende Baustelle am Innrain. Kürzlich wurden diese Schilder getauscht: der Baubeginn wurde vorgezogen. Auf AutofahrerInnen kommen dann zwischen Marktplatz und Ottoburg einige Einschränkungen zu – und auf der Innbrücke.
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