Knapp zwei Wochen gesperrt
Sperre des Innsbrucker Innrains vorverlegt: Wann der Rennweg zur Sackgasse wird
Noch fahren die Autos zwischen Marktplatz, Ottoburg und Innbrücke. Doch in ein paar Tagen fährt hier schweres Gerät auf.
© Philipp Buchacher
Seit Tagen informieren Straßenschilder in Innsbruck über eine bevorstehende Baustelle am Innrain. Kürzlich wurden diese Schilder getauscht: der Baubeginn wird vorgezogen. Auf AutofahrerInnen kommen dann zwischen Marktplatz und Ottoburg einige Einschränkungen zu – und auf der Innbrücke.
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