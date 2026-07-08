Sperre des Innsbrucker Innrains vorverlegt: Wann der Rennweg zur Sackgasse wird

Seit Tagen informieren Straßenschilder in Innsbruck über eine bevorstehende Baustelle am Innrain. Kürzlich wurden diese Schilder getauscht: der Baubeginn wird vorgezogen. Auf AutofahrerInnen kommen dann zwischen Marktplatz und Ottoburg einige Einschränkungen zu – und auf der Innbrücke.