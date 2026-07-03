Am 3. und 4. Juli
Auftakt mit Boxen, Artistik und Tanz: Das war der erste Tag des Gabonsa-Festivals in Innsbruck
Zwei Tage lang werden nun FestivalbesucherInnen oberhalb des Baggersees zu elektronischer Musik das Tanzbein schwingen.
© Melina Mitternöckler
Am dritten und vierten Juli erblüht zwischen Innsbrucks Bergen, Baggersee und Downhilltrack ein kleines buntes Festival. Getragen von vielen Händen aus Nah und Fern will das „Gabonsa“ ein Platz für alle sein und großen Namen sowie Locals eine Bühne bieten.
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