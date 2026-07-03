Hamilton schnappte Antonelli in Silverstone die Sprint-Pole weg

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat am Freitag das Sprint-Qualifying der Formel 1 im englischen Silverstone für sich entschieden. Der Brite holte sich vor Heimpublikum die Pole Position für den Sprint über 100 km am Samstag (13.00 Uhr/live ORF 1, Sky) hauchdünn vor dem italienischen WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes (+0,011 Sek.). Dahinter reihten sich Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,321) sowie der zweite Ferrari von Charles Leclerc (+0,327) ein.

Mercedes-Fahrer George Russell (+0,357) musste sich mit Rang fünf zufrieden geben, direkt hinter ihm landeten die beiden McLaren von Weltmeister und Vorjahressieger Lando Norris (+0,364) und Oscar Piastri (+0,396). Isack Hadjar im zweiten Red-Bull-Boliden hatte als Achter fast eine halbe Sekunde Rückstand.