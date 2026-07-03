Hamilton schnappte Antonelli in Silverstone die Sprint-Pole weg
Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat am Freitag das Sprint-Qualifying der Formel 1 im englischen Silverstone für sich entschieden. Der Brite holte sich vor Heimpublikum die Pole Position für den Sprint über 100 km am Samstag (13.00 Uhr/live ORF 1, Sky) hauchdünn vor dem italienischen WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes (+0,011 Sek.). Dahinter reihten sich Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,321) sowie der zweite Ferrari von Charles Leclerc (+0,327) ein.
Mercedes-Fahrer George Russell (+0,357) musste sich mit Rang fünf zufrieden geben, direkt hinter ihm landeten die beiden McLaren von Weltmeister und Vorjahressieger Lando Norris (+0,364) und Oscar Piastri (+0,396). Isack Hadjar im zweiten Red-Bull-Boliden hatte als Achter fast eine halbe Sekunde Rückstand.
Rekordweltmeister Hamilton hatte bereits im einzigen Freien Training zum Grand Prix von Großbritannien Bestzeit erzielt. Er fuhr auch in allen drei Teilen der Sprintqualifikation jeweils die schnellste Runde und befeuerte somit die Hoffnungen der englischen Formel-1-Fans auf einen Heimsieg in Silverstone. Hamilton ist mit neun Erfolgen Rekordsieger auf seiner Heimstrecke. (APA, TT.com)
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