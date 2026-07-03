Zwei 15-jährige Moped-Lenker nach Kollision auf Kreuzung in Schlitters verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Motorfahrräder wurden am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Schlitters zwei Jugendliche verletzt. Ein dritter Teenager überstand den Unfall unverletzt.

Gegen 17:30 Uhr war ein 15-jähriger Österreicher mit seinem Moped auf der Gemeindestraße in Richtung Nordwesten unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte eine ebenfalls 15-jährige Österreicherin ihr Motorfahrrad auf der Seestraße in nordöstlicher Richtung. Auf ihrem Sozius fuhr eine 14-jährige Österreicherin mit.

Kollision im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es schließlich zur Kollision. Wie die polizeilichen Erhebungen ergaben, blieb die 15-jährige Lenkerin an der dortigen Haltelinie nicht stehen und befuhr zudem den Kreuzungsbereich äußerst linksseitig. In der Folge stieß sie mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen.