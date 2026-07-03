„Rettet das Kind Tirol“
Wie der SV Absam beweist, dass Fußball mehr als nur ein Spiel ist
Der SV Absam um Obmann Stefan Danler (l.) und Präsident Helmut Zangerl (r.) hat eine neue Trikotlinie. Der Nachwuchs trägt sehr zur Freude von Doris Barth (M.) das Logo von „Rettet das Kind“. Foto: SV Absam
© SV Absam
Alle Nachwuchsteams von Tirol Ligist SV Absam laufen in der kommenden Saison mit dem Logo der Tiroler Hilfsorganisation auf. Es geht darum, nicht nur junge Fußballer auszubilden, sondern auch Menschen die mitfühlen.
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