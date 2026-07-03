„Rettet das Kind Tirol“

Wie der SV Absam beweist, dass Fußball mehr als nur ein Spiel ist

Der SV Absam um Obmann Stefan Danler (l.) und Präsident Helmut Zangerl (r.) hat eine neue Trikotlinie. Der Nachwuchs trägt sehr zur Freude von Doris Barth (M.) das Logo von „Rettet das Kind“. Foto: SV Absam
© SV Absam
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

Alle Nachwuchsteams von Tirol Ligist SV Absam laufen in der kommenden Saison mit dem Logo der Tiroler Hilfsorganisation auf. Es geht darum, nicht nur junge Fußballer auszubilden, sondern auch Menschen die mitfühlen.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

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