Ägypten schaltet Australien im Elfmeterschießen aus

Ägypten schreibt bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko weiter Geschichte. Nach dem erstmaligen Aufstieg aus der Gruppenphase meisterten die "Pharaonen" am Freitag auch ihre erste K.o.-Hürde und zogen ins Achtelfinale ein. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung setzten sich die Afrikaner in Dallas gegen Australien im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. Dort vergaben aufseiten Australiens Kapitän Harry Souttar (drüber) und Lucas Herrington (Latte).

Die Ägypter, darunter Stürmerstar Mohamed Salah in Panenka-Manier, verwerteten vor 70.244 Zuschauern hingegen souverän. In der Partie brachte Emam Ashour (13.) den Aufsteiger in Führung, ein Eigentor von Mohamed Hany (55.) führte zum Ausgleich. Während die "Socceroos", bei denen sich ein Tormannwechsel vom zuvor starken Patrick Beach zu Mathew Ryan in der 119. Minute nicht auszahlte, die Heimreise antreten müssen, geht es für die Ägypter am Dienstag (18.00 Uhr MESZ) in Atlanta gegen Titelverteidiger Argentinien oder Underdog Kap Verde.

"Das ist ein historischer Moment. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt: Das ist die größte Bühne, auf der ihr in eurem Leben spielen könnt. Also genießt es einfach", sagte Salah mit Freudentränen in den Augen. "Ich weiß nicht, ob das meine letzte Weltmeisterschaft ist oder nicht, aber ich musste es einfach tun. Ich wollte dem Team damit Selbstvertrauen geben", betonte der Ex-Liverpool-Profi im Hinblick auf seinen lässig geschossenen Elfer.

Zu Beginn war es Cristian Volpato, der in einer gegenüber dem 0:0 gegen Paraguay unveränderten australischen Startelf den ersten Akzent setzte, sein Schuss ging drüber (5.). Die Ägypter nutzten mit dem rechtzeitig fit gewordenen Salah hingegen gleich ihre erste und zugleich einzige Topmöglichkeit vor der Pause. Nach einer Flanke von Karim Hafez köpfelte Ashour ein. Die Australier hatten mehr vom Spiel, ein Schuss von Aziz Behich, den Mostafa Shoubir hielt (35.), und ein weiterer von Volpato, der daneben ging (45.+1), blieben allerdings das Nennenswerteste.

Wenige Sekunden nach Wiederbeginn hätte Omar Marmoush die Vorentscheidung herbeiführen müssen, schob den Ball aus elf Metern aber vorbei. Kurz danach gab es eine Schrecksekunde. Hany blieb nach einem Zweikampf regungslos am Boden liegen, konnte nach einer Behandlungspause allerdings weitermachen. Für ihn ging es trotzdem bitter weiter. Einen Freistoß von Aiden O'Neill beförderte er bei einem Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor. Sonst gab es auf beiden Seiten meist hohe Bälle in den Strafraum, der Siegtreffer lag aber nur im Finish zweimal wirklich in der Luft und das auf ägyptischer Seite.

Australiens Tormann Patrick Beach drehte einen Kopfball von Ramy Rabia nach Salah-Flanke sehenswert über die Latte (90.+3). Zudem rettete das Knie von Souttar bei einem Schuss von Haissem Hassan (90.+6). In der Verlängerung verzichteten beide Teams auf großes Risiko, die Ägypter schafften es aber in Hälfte zwei zumindest, den Gegner in die eigene Hälfte zu drängen. Marawan Attia (109.) und Ashour (112.) vergaben die besten Chancen. Das rächte sich aufgrund der Stärke vom Punkt nicht.

"Es ist hart", sagte Australiens Coach Tony Popovic. "Wir haben der Welt gezeigt, dass der australische Fußball stark ist. Das ist eine großartige Mannschaft, und ich bin untröstlich für die Jungs. Leider fahren wir nach Hause, und die Weltmeisterschaft ist für uns zu Ende."