Argentinien zittert sich gegen Kap Verde ins WM-Achtelfinale

Erst im "Nachsitzen" hat ein nachlässiges Argentinien mit einem 3:2 (1:1, 1:1) über den krassen Außenseiter Kap Verde das Achtelfinale der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko erreicht. In Miami ging der Titelverteidiger mit einer zweimaligen Führung viel zu großzügig um und wendete erst durch ein spätes Eigentor von Diney Borges (111.) das Elfmeterschießen ab. Nächster Gegner ist am Dienstag (18.00 Uhr MESZ/live ORF 1) in Atlanta Ägypten.

Superstar Lionel Messi (29.) brachte sein Team plangemäß in Führung, die Deroy Duarte (59.) ausglich. Selbst das 2:1 zu Beginn der Verlängerung dank Lisandro Martinez (92.) konterte der WM-Debütant durch Sidny Lopes Cabral (103.) und war nicht mehr weit vom Elferschießen entfernt. Dann aber kam der Köpfler von Cristian Romero, der von Dineys Hand ins Tor sprang. Der 39-jährige Messi markierte seinen siebenten Treffer bei dieser Endrunde und baute seine gesamte WM-Ausbeute auf 20 Tore aus. So wie beim aktuellen Turnier liegt der Rekordhalter zwei vor Frankreichs Kylian Mbappe.

Argentinien bespielte vor 64.478 Zuschauern den tiefen Block des Gegners geduldig, aber vorerst mit angezogener Handbremse. Kap Verde verzeichnete sogar Ballbesitzphasen und verrichtete einmal mehr gute Defensivarbeit. Nach der Trinkpause ging es dann aber einmal sehr schnell für die Albiceleste. Lisandro Martinez' perfektes Zuspiel fast von der Mittelauflage nahm Messi ebenso gefühlvoll an und vollendete im Fünfer ins kurze Eck. Bereits in der 15. Minute war ein Schuss des Miami-Legionärs in seiner Wahlheimat knapp am langen Eck vorbeigezischt.

Kurz vor der Pause prüfte Enzo Fernandez noch den kapverdischen Tormann-Held Vozinha (45.), der in der Vorrunde maßgeblichen Anteil an den drei Remis gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien hatte. Damit hatte es sich dann aber auch - trotz klaren Ballbesitzüberhangs war es bis zu diesem Zeitpunkt kein argentinisches Feuerwerk. Die Passivität gegen den Ball rächte sich nach fast genau einer Stunde. Über rechts spielten sich die Afrikaner in den Strafraum, aus spitzem Winkel ließ Duarte Goalie Emiliano Martinez mit einem Schuss ins lange Eck nicht gut ausschauen. Bereits fünf Minuten zuvor hatte Martinez bei einem Weitschuss eingreifen müssen.

Argentinien zog das Tempo wieder an. Messi scheiterte wenig später allein vor Vozinha (63.), der Goalie reagierte auch bei einem Freistoß von "La Pulga" (der Floh, Anm.) stark (73.). Mit beherztem Abwehrverhalten ließ Kap Verde das finale Powerplay des dreifachen Weltmeisters verpuffen und hatte bei einem Handspiel im Strafraum auch Glück. Und selbst als Martinez zu Beginn der Verlängerung infolge eines Corners die vermeintliche Vorentscheidung herbeigeführt hatte, steckte der Underdog nicht auf.