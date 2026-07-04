Mopedlenker (15) wich im Wipptal Polizei aus und prallte gegen Infotafel

Der Jugendliche geriet mit seinem Motorfahrrad auf den Gehsteig und prallte gegen eine Informationstafel und mehrere Topfpflanzen. Der Lenker und sein Mitfahrer stürzten.

Matrei am Brenner – Ein 15-jähriger Mopedlenker und sein Beifahrer wurden in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall in Matrei am Brenner verletzt. Die beiden waren gegen 23.45 Uhr auf einem Motorfahrrad unterwegs, als sie einer Polizeistreife auffielen, weil sie direkt auf das Polizeiauto zufuhren.

Laut Polizei wich der 15-jährige Lenker dem Streifenwagen aus, geriet dabei jedoch auf den Gehsteig und prallte gegen eine Informationstafel und mehrere Topfpflanzen. Der Jugendliche und sein Mitfahrer stürzten und blieben verletzt liegen.