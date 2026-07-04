Radfahrerin bei Kollision in Innsbruck verletzt: E-Scooter-Lenker flüchtete von Unfallort

Innsbruck – In der Nacht auf Samstag kam es in Innsbruck zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem E-Scooter, bei der die Radfahrerin verletzt wurde. Der E-Scooter-Lenker beging Fahrerflucht.

Die 28-jährige Deutsche war gegen 4 Uhr mit einem 28-jährigen Begleiter südlich der Sill in westliche Richtung unterwegs. In einer leichten, uneinsichtigen Kurve kam ihnen laut Polizei ein E-Scooter-Lenker entgegen. Der Radfahrer konnte noch ausweichen, die 28-Jährige schaffte es jedoch nicht mehr und kollidierte frontal mit dem E-Scooter.