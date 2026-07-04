„Wer fährt, fährt – alles andere hat Pause“: Ablenkung ist in Tirol Unfallursache Nummer eins

Fehlende Aufmerksamkeit ist im Straßenverkehr die Unfallursache Nummer eins. So entstehen fast die Hälfte aller Unfälle in Tirol. Eine Schwerpunktwoche in Arzl hatte deshalb zum Ziel, Kinder und Jugendliche für Ablenkungen im Straßenverkehr zu sensibilisieren – und ihnen zu zeigen, welche Folgen Unachtsamkeit haben kann.