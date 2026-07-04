Elf Tote im Vorjahr

„Wer fährt, fährt – alles andere hat Pause“: Ablenkung ist in Tirol Unfallursache Nummer eins

Auch Suchtmittel können ablenken: Aron Auer aus Innsbruck hat bei der Schwerpunktwoche in Arzl mit einer speziellen brille erlebt, welchen Einfluss LSD auf die Wahrnehmung hat.
© Rita Falk
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Fehlende Aufmerksamkeit ist im Straßenverkehr die Unfallursache Nummer eins. So entstehen fast die Hälfte aller Unfälle in Tirol. Eine Schwerpunktwoche in Arzl hatte deshalb zum Ziel, Kinder und Jugendliche für Ablenkungen im Straßenverkehr zu sensibilisieren – und ihnen zu zeigen, welche Folgen Unachtsamkeit haben kann.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Kommentare

1