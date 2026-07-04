Elf Tote im Vorjahr
„Wer fährt, fährt – alles andere hat Pause“: Ablenkung ist in Tirol Unfallursache Nummer eins
Auch Suchtmittel können ablenken: Aron Auer aus Innsbruck hat bei der Schwerpunktwoche in Arzl mit einer speziellen brille erlebt, welchen Einfluss LSD auf die Wahrnehmung hat.
© Rita Falk
Fehlende Aufmerksamkeit ist im Straßenverkehr die Unfallursache Nummer eins. So entstehen fast die Hälfte aller Unfälle in Tirol. Eine Schwerpunktwoche in Arzl hatte deshalb zum Ziel, Kinder und Jugendliche für Ablenkungen im Straßenverkehr zu sensibilisieren – und ihnen zu zeigen, welche Folgen Unachtsamkeit haben kann.
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