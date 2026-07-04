Angebot erweitert

„Eine Tasse Freude schenken“ wächst: 15 neue Partner-Cafés

Auch die Bäckerei Mitterer in Wörgl ist nun mit dabei. Im Bild Julia Mitterer mit Ehrenamtskoordinatorin Marion Spielbichler (r.).
© soi HUB

Die Initiative erweitert ihr Angebot in der Region. 15 neue Cafés und Gastronomiebetriebe beteiligen sich ab sofort an der Aktion. Damit können Menschen noch einfacher Gutscheine für Heißgetränke spenden und so Bedürftigen eine Freude bereiten. Das Projekt stärkt zudem die Gemeinschaft und fördert Begegnungen.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051