„Eine Tasse Freude schenken“ wächst: 15 neue Partner-Cafés

Die Initiative erweitert ihr Angebot in der Region. 15 neue Cafés und Gastronomiebetriebe beteiligen sich ab sofort an der Aktion. Damit können Menschen noch einfacher Gutscheine für Heißgetränke spenden und so Bedürftigen eine Freude bereiten. Das Projekt stärkt zudem die Gemeinschaft und fördert Begegnungen.