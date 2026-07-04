Debatte im Gemeinderat
Dachsanierung um 150.000 Euro erhitzt die Gemüter in Telfs, Millionenankauf nicht
Die Möserer Seestube wird ab Oktober neu verpachtet. Vorher sollte das Dach gerichtet werden.
© Region Seefeld
Das Dach der Möserer Seestube muss dringend saniert werden, am besten noch vor der Übernahme der neuen Pächter im Herbst. Doch nicht jeder Gemeinderat findet die Kosten dafür gerechtfertigt. Den Ankauf eines 3500 Quadratmeter großen Areals in Zentrumsnähe um 2,6 Millionen Euro trifft hingegen auf volle Zustimmung.
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