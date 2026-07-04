Aufführungen am 11. & 12. Juli

Zirkus, Tanz, Trapez und Musik: Ein außergewöhnliches Wochenende im Höfemuseum

Eine Spurensuche zwischen Herkunft, Tradition und Rollenbildern - umgesetzt als Performance-Parcours mit artistischen Elementen erwartet die BesucherInnen im Höfemuseum.
© Sarah Tasha
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Das Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nächstes Wochenende erwartet die BesucherInnen ein Programm, das man dort noch nie gesehen hat: Gemeinsam mit OFFTanz Tirol und einer Trapez-Künstlerin bespielt Artistin und Performance-Künstlerin Verena Schneider das Museum.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

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