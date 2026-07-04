Zirkus, Tanz, Trapez und Musik: Ein außergewöhnliches Wochenende im Höfemuseum

Das Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nächstes Wochenende erwartet die BesucherInnen ein Programm, das man dort noch nie gesehen hat: Gemeinsam mit OFFTanz Tirol und einer Trapez-Künstlerin bespielt Artistin und Performance-Künstlerin Verena Schneider das Museum.