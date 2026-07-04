Ruf nach Gesetzesänderung
Innsbrucker Vereinsheim als Freizeitwohnsitz eingestuft: „Mit Kanonen auf Spatzen geschossen“
Das Turnerheim des Turnvereins Friesen Hötting wurde als Freizeitwohnsitz eingestuft: Obmann Siggi Ploner fordert Ausnahmen für Sportstätten.
© Max Strozzi
Nach dem Fall eines Innsbrucker Turnvereins, der für sein Vereinsheim Freizeitwohnsitz-Abgabe zahlen muss, fordert auch die Liste Fritz eine Gesetzesänderung. Der Turnverein ist nämlich nicht der erste Fall dieser Art.
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