Ruf nach Gesetzesänderung

Innsbrucker Vereinsheim als Freizeitwohnsitz eingestuft: „Mit Kanonen auf Spatzen geschossen“

Das Turnerheim des Turnvereins Friesen Hötting wurde als Freizeitwohnsitz eingestuft: Obmann Siggi Ploner fordert Ausnahmen für Sportstätten.
© Max Strozzi
Max Strozzi

Von Max Strozzi

Nach dem Fall eines Innsbrucker Turnvereins, der für sein Vereinsheim Freizeitwohnsitz-Abgabe zahlen muss, fordert auch die Liste Fritz eine Gesetzesänderung. Der Turnverein ist nämlich nicht der erste Fall dieser Art.

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