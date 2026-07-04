Kam von Straße ab

Zwei Verletzte nach Autoüberschlag in Breitenwang

Das Auto blieb auf dem Dach liegen.
© Daniel Liebl

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