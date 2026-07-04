Erste Premiere in Erl: Zwei Frauen, zwei Gifte, kein Ausweg

Kleopatra verliert ihr Reich. Angelica ihr Kind. Beide greifen zum Gift. Deborah Warner verbindet bei den Tiroler Festspielen Erl Hector Berlioz’ selten szenisch gezeigte Kantate „Cléopâtre“ mit Giacomo Puccinis Operneinakter „Suor Angelica“. Ein starker Premierenabend über zwei Frauen, denen die Welt keinen Platz mehr lässt.