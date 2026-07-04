Notlösung ist gefährlich
Erst enteignet, dann nicht gebaut: Radweg-Projekt in Matrei sorgt für Ärger
An dieser Stelle wundert sich so mancher Radler: Der Pfeil verweist auf einen Radweg, den es nicht gibt. Wer nach Matrei will, muss auf die vielbefahrene B108.
© Oblasser
Vor zwei Jahren enteignete das Land zwei Matreier Grundbesitzer für die Errichtung einer Radweg-Etappe. Geschehen ist seither nichts, die Trasse endet nach wie vor an einer Hauptverkehrsstraße. Der Baubeginn richte sich nach den finanziellen Möglichkeiten, heißt es vom Land.
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