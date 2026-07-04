„Antillectual“ rockt die Kellerei: Trio aus Holland sorgt für Punkrock-Explosion in Reutte

Am Samstag, 11. Juli, verwandelt sich die Kleinkunstbühne Kellerei in Reutte in eine energiegeladene Punkrock-Bühne. Die niederländische Band „Antillectual“ liefert melodischen Punkrock, unterstützt von den Lokalmatadoren „Special Broadcast“ aus Reutte/Pfronten.

Reutte – „Antillectual“ aus den Niederlanden stehen für melodischen Punkrock. Die Band positioniert sich klar kritisch gegenüber Kapitalismus und Rechtspopulismus. Dabei setzen sie auf eine hundertprozentige Do-it-yourself-Mentalität. Sie organisieren alles selbst, vom Instrumententransport bis zum Merchandise-Verkauf.

Ihre energiegeladenen Auftritte zeichnen sich durch die Performance der Bandmitglieder aus. Ben am Bass fällt durch akrobatische Einlagen auf. Riekus sorgt am Schlagzeug für ein treibendes Fundament. Sänger und Gitarrist Willem bringt das Publikum mit seinen Texten und satten Riffs in Stimmung.

„Antillectual“ gründeten sich 2005. Sie teilten die Bühne bereits mit bekannten Bands wie Propagandhi, BoySetsFire, NOFX und Bad Religion. Die Band absolvierte weltweit über tausend Konzerte und ist international präsent. Ihre Alben sind global erhältlich, von Mexiko bis Asien.

Als Vorband tritt „Special Broadcast“ aus Reutte/Pfronten auf. Die fünfköpfige Punkrock-Formation wurde 2007 gegründet. Sängerin Lola überzeugt mit einer markanten Stimme. Diese verbindet Melodien und druckvollen Punkrock. Nach dem Debütalbum „…Your Heart Out“ folgten 2025 weitere Veröffentlichungen. Dazu zählen die Ballade „Lunas Song“ und „Cup of Tea“. Ihr Repertoire umfasst eigene Songs sowie ausgewählte Coversongs.