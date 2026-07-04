Starker Reiseverkehr sorgt in Tirol für Staus in Richtung Süden
Starker Reiseverkehr in Richtung Süden hat am Samstag für Staus in Tirol gesorgt. Besonders auf der Brennerautobahn (A13) bei Schönberg kam es zu Verzögerungen. Auf der Fernpassstrecke (B179) gab es aufgrund der hohen Verkehrsbelastung Blockabfertigung in den Bereichen Füssen und Nassereith. Der Zeitverlust belief sich auf eine Stunde.
Auch in der Steiermark gab es Zeitverlust. Wie der ÖAMTC zu Mittag berichtete, gab es vier Kilometer Stau mit 20 Minuten Zeitverlust auf der Südautobahn (A2) zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe in Richtung Klagenfurt. Vor dem Herzogbergtunnel und dem Mitterbergtunnel zwischen Steinberg und Modriach staute es sich 13 Kilometer, Reisende brauchten hier bis zu 1,5 Stunden länger.
Auf der Semmering Schnellstraße S6 zwischen Kindbergdörfel und St. Marein gab es vier Kilometer Stau und eine halbe Stunde Zeitverlust. Vor dem Grenzübergang Spielfeld staute es sich auf der Pyhrn Autobahn A9 seit den frühen Morgenstunden zeitweise bis Gersdorf zurück. Die Grenzwartezeit belief sich auf 40 Minuten. (TT.com, APA)
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