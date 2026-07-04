Antonelli baut mit Sprint-Sieg in Silverstone seine WM-Führung aus

Silverstone – WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat in Silverstone erstmals einen Sprint in der Formel 1 gewonnen. Der 19-jährige Mercedes-Pilot aus Italien setzte sich in einem kurzweiligen Rennen gegen den britischen Lokalmatador und Pole-Setter Lewis Hamilton (Ferrari) durch. Vorjahressieger Lando Norris (McLaren) belegte den dritten Platz vor Spielberg-Sieger George Russell. Damit baute Antonelli seine WM-Führung vor Mercedes-Teamkollege Russell um drei Punkte auf 43 Zähler aus.

Am Samstag stand noch das Qualifying (17.00 Uhr) für den Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr MESZ/jeweils live ORF 1, Sky) auf dem Programm. Red-Bull-Pilot Max Verstappen musste sich im vierten Sprint des Jahres hinter Charles Leclerc (Ferrari) mit dem sechsten Rang begnügen. Nach der Zieldurchfahrt meldete sich Mercedes-Boss Toto Wolff bei Antonelli und fragte mit einem Augenzwinkern: "Macht dich die schnellste Runde am Ende glücklich?" Der 19-Jährige antwortete mit einem Lächeln: "Ja, die macht mich noch glücklicher."