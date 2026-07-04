Trentino erlaubt Bogenjagd auf Wildschweine: Pilotprojekt ab 2027

Trient – Die norditalienische Region Trentino reagiert mit neuen Maßnahmen gegen die Wildschweinpopulation. Die Landesregierung in Trient hat eine Änderung der Regelungen zur Kontrolle von Wildschweinen beschlossen. Ziel ist es, die Ausbreitung der Tiere einzudämmen, die zunehmend landwirtschaftliche Flächen schädigen. Die Testphase soll im Jahr 2027 beginnen.

Kern der Neuregelung ist die Einführung eines Pilotprojekts zur Nutzung von Bögen bei der Wildschweinkontrolle, wie die Landesregierung mitteilte. Nach Angaben der Provinz könnte der Bogen eine Alternative zu Feuerwaffen darstellen, da der Einsatz von Schusswaffen durch Lärm andere Tierarten stören könne – insbesondere in sensiblen Phasen wie der Fortpflanzungszeit. Die Teilnahme an der Bogenjagd im Rahmen der Kontrolle setzt eine entsprechende Zusatzqualifikation voraus. Voraussetzung ist zudem bereits die bestehende Zulassung als Wildschwein-Kontrollperson.

Forstkorps organisiert Einsätze gemeinsam mit Jägern

Neben der neuen Jagdform führt das Trentino auch eine sogenannte „gezielte Kontrolle“ ein. Dabei soll das Forstkorps des Trentino künftig Einsätze gemeinsam mit qualifizierten Jägern organisieren. Die Koordination liegt dabei ausschließlich beim Forstpersonal. Die Maßnahme ist nicht an reguläre Jagdzeiten gebunden. Ziel sei es, zusätzliche Kapazitäten für die Eindämmung der Tierart zu schaffen, heißt es aus der Landesregierung. Die bisherige Einteilung in verschiedene Kontrollzonen bleibe bestehen.

Vor allem Bauern beklagen die starke Präsenz der Wildschweine im Trentino. „Nicht nur Wölfe und Bären, sondern auch die Wildschweine werden immer gefährlicher und problematischer. Besonders jene Bauern, die Mais anbauen, haben mit ihnen zu kämpfen“, beklagen die Bauernverbände.