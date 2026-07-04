Süße Beute, bitterer Verlust

Rätsel für Tiroler Transport-Firma: Schokolade im Wert von 100.000 Euro verschollen

Schokolade im Wert von mehr als 100.000 Euro ist auf dem Weg von den Niederlanden nach Frankreich spurlos verschwunden. (Symbolbild)
© Canva

Es ist ein herber Schlag für eine Transportfirma aus dem Unterland: Weil ein beauftragter Subunternehmer mit einer kompletten Ladung Schokolade spurlos verschwand, ermittelt nun die Polizei. Die süße, wertvolle Fracht sollte eigentlich von den Niederlanden nach Frankreich geliefert werden – doch dort kam sie nie an.

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