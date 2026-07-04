Sturz mit E-Bike

Radfahrer im Ötztal gestürzt und verletzt in Klinik geflogen

Umhausen – Ein 78-jähriger Österreicher stürzte am Samstagvormittag in Umhausen mit seinem E-Bike gestürzt. Der Mann war kurz vor 11 Uhr auf dem Talackerweg talauswärts unterwegs, als er laut Polizei „ohne Fremdverschulden“ zu Sturz kam.

Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde der 78-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)

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