Im Herbst wird abgestimmt
Berufsjäger weg, Nachfolger fehlt: Experiment Eigenjagd im Kaisertal steht vor dem Aus
Die Kufsteiner Eigenjagd im Naturschutzgebiet Kaisertal dürfte wieder einen Pächter bekommen.
© TVB Kufsteinerland_Lolin
Die Stadt Kufstein wollte die Kaisertal-Jagd selbst in die Hand nehmen. Mehr Einfluss auf Wildbestand, Waldverjüngung und Trinkwasserschutz lautete das Ziel. Gut ein Jahr später steht das Modell auf der Kippe. Der Berufsjäger ist weg, ein Nachfolger fehlt – und damit rückt eine neuerliche Verpachtung immer näher.
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