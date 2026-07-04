Berufsjäger weg, Nachfolger fehlt: Experiment Eigenjagd im Kaisertal steht vor dem Aus

Die Stadt Kufstein wollte die Kaisertal-Jagd selbst in die Hand nehmen. Mehr Einfluss auf Wildbestand, Waldverjüngung und Trinkwasserschutz lautete das Ziel. Gut ein Jahr später steht das Modell auf der Kippe. Der Berufsjäger ist weg, ein Nachfolger fehlt – und damit rückt eine neuerliche Verpachtung immer näher.