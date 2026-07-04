Im Herbst wird abgestimmt

Berufsjäger weg, Nachfolger fehlt: Experiment Eigenjagd im Kaisertal steht vor dem Aus

Die Kufsteiner Eigenjagd im Naturschutzgebiet Kaisertal dürfte wieder einen Pächter bekommen.
© TVB Kufsteinerland_Lolin
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Die Stadt Kufstein wollte die Kaisertal-Jagd selbst in die Hand nehmen. Mehr Einfluss auf Wildbestand, Waldverjüngung und Trinkwasserschutz lautete das Ziel. Gut ein Jahr später steht das Modell auf der Kippe. Der Berufsjäger ist weg, ein Nachfolger fehlt – und damit rückt eine neuerliche Verpachtung immer näher.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051

Kommentare

0