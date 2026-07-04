Auto entwendet, Poller gerammt, geflüchtet: Verdächtige streiten Chaos-Fahrt in Imst ab

Vorfall am Bahnhof Imst-Pitztal in den frühen Morgenstunden: Ein unbefugt in Betrieb genommenes Auto verursachte erheblichen Sachschaden. Die Polizei konnte im Zuge einer Fahndung zwei Verdächtige stoppen – beide streiten jedoch ab, am Steuer gesessen zu sein.

Imst – Ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht hat in der Nacht auf Samstag am Bahnhof Imst-Pitztal zu einem größeren Polizeieinsatz und erheblichem Sachschaden geführt.

Kurz nach 3 Uhr wurde eine Streife der Polizei alarmiert, nachdem Zeugen den Unfall gemeldet hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war ein Pkw im Bereich der vorderen Umkehrschleife des Bahnhofs mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der Lenker verlor dabei die Kontrolle und prallte gegen einen Betonpoller.

Poller auf parkendes Auto geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwere Betonpoller auf ein abgestelltes Fahrzeug geschleudert. Dieses wurde dabei erheblich beschädigt. Auf der weiteren Fahrt überrollte der Pkw zudem eine Verkehrstafel auf einer Verkehrsinsel.

Der Lenker setzte seine Fahrt zunächst fort. Er hielt zwar kurz auf einem nahegelegenen Parkplatz an, flüchtete anschließend jedoch von der Unfallstelle, berichtet die Polizei.

Auto mit eingeschalteter Zündung zurückgelassen

Die Flucht dauerte allerdings nicht lange. Noch während der Unfallaufnahme ging bei der Polizei ein weiterer Hinweis ein: Ein Pkw stehe mit eingeschalteter Zündung quer auf der Fahrbahn. Die einschreitenden Beamten eilten zum beschriebenen Ort und stellten fest, dass es sich dabei tatsächlich um das geflüchtete Unfallfahrzeug handelte.

Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben zudem, dass das Auto zuvor unbefugt in Betrieb genommen worden war.

Verdächtige streiten Fahrt ab

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten schließlich zwei Tatverdächtige in der Nähe anhalten. Beide bestritten jedoch vehement, das Fahrzeug gelenkt zu haben.