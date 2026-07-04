67-Jähriger beim Obstpflücken in Virgen von Leiter gestürzt und verletzt

Virgen – Ein 67-jähriger Einheimischer stürzte am Samstag in Virgen von einer Leiter und wurde dabei verletzt – wie schwer, war nicht bekannt. Der Mann pflückte gegen 13 Uhr in einem Garten im Ortsteil Mitteldorf Obst, als er plötzlich aus rund drei Metern Höhe rückwärts von der Aluleiter fiel. Seine Ehefrau, die in der Nähe war, verständigte sofort die Rettung.