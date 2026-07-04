Steinplatte stürzte auf Fuß: 30-Jährige bei Bergtour auf Große Leck schwer verletzt
Längenfeld – Schwere Verletzungen erlitt eine 30-jährige Alpinistin am Samstag bei einem Felssturz im Bereich der Wilden Leck in den Stubaier Alpen. Ihr Begleiter reagierte geistesgegenwärtig und konnte sie aus einer misslichen Lage befreien.
Das Duo – eine 30-jährige Österreicherin und ein 39-jähriger Österreicher – war am Samstag zu einer hochalpinen Bergtour aufgebrochen. Ihr Ziel war der Gipfel der Wilden Leck (3359 Meter) über den Ostgrat, gestartet waren die beiden bei der Amberger Hütte.
Nachdem sie den Sulztalferner überquert hatten, stiegen die beiden durch ein mäßig steiles Blockgelände in Richtung des Grates auf. Der 39-Jährige ging dabei voraus.
Von großer Platte eingeklemmt
Plötzlich löste sich im Aufstieg oberhalb der nachfolgenden Alpinistin eine große Granitplatte. Der Felsblock rutschte ab und klemmte die 30-Jährige im Bereich des rechten Fußes ein.
Ihr Begleiter handelte sofort: Es gelang ihm, die schwere Steinplatte so weit anzuheben, dass er seine verunglückte Kameradin befreien konnte. Anschließend setzte er den alpinen Notruf ab. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)