Absturzgefahr auf einen Blick: Bergwandern auf digitalem Weg sicherer machen

Immer mehr Bergwanderer verlassen sich bei der Tourenplanung auf digitale Apps. Ob die Daten dahinter sicher sind, ist oft nicht klar. Das Euregio-Projekt „Digiway“ soll mit Geodaten und einem neuen Kartenmodell eine verlässliche digitale Grundlage für das Wandern in Tirol, Südtirol und Trentino bieten.