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Drei Neuzugänge in der Startelf
WSG Tirol mit Nullnummer vor den Augen eines Weltmeisters
Nur einen Tag nach seiner Verpflichtung lief Murat Satin (r.) gegen Gornik Zabrze im WSG-Dress auf.
© gepa/Vulic
Von Alexander Gruber
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