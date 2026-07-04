Drei Neuzugänge in der Startelf

WSG Tirol mit Nullnummer vor den Augen eines Weltmeisters

Nur einen Tag nach seiner Verpflichtung lief Murat Satin (r.) gegen Gornik Zabrze im WSG-Dress auf.
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Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

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