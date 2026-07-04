Auffahrunfall nach Überholmanöver in Ranggen: Polizei sucht Zeugen

Ein Überholmanöver führte am Samstag auf der Ranggener Straße (L336) zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Pkw. Drei Personen wurden dabei verletzt, der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ranggen – Am Samstag ereignete sich im Gemeindegebiet von Ranggen ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker löste durch ein Manöver eine Auffahrkollision im Gegenverkehr aus und beging anschließend Fahrerflucht.

Drei Fahrradfahrerinnen waren gegen 11.35 Uhr auf der Ranggener Straße (L336) von Ranggen kommend in Richtung Kematen unterwegs. Zur selben Zeit fuhren drei Pkw – gelenkt von einer 56-jährigen Österreicherin, einem 44-jährigen Österreicher und einem 44-jährigen deutschen Staatsbürger – in der Gegenrichtung von Unterperfuss kommend in Richtung Ranggen.

Trotz Gegenverkehr überholt

Bei Kilometer 1,52 setzte ein Fahrzeug, das hinter den Radfahrerinnen fuhr, trotz des Gegenverkehrs zu einem Überholmanöver an. Die drei entgegenkommenden Autofahrer mussten daraufhin abrupt abbremsen. In der Folge kam es zu einer Auffahrkollision zwischen den drei Pkw.