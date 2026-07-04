Auffahrunfall mit drei Pkw in Längenfeld: Eine Frau verletzt

Längenfeld – Am Samstagnachmittag kam es auf der Ötztalstraße (B186) im Gemeindegebiet von Längenfeld zu einer Auffahrkollision, an der drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 47-jährige Autofahrerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Ein 77-jähriger deutscher Staatsbürger war mit seinem Pkw von Sölden kommend in Richtung talauswärts unterwegs und musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine direkt hinter ihm fahrende 47-jährige Österreicherin bremste ebenfalls ab und kam hinter dem Wagen des Seniors zum Stillstand.

Kettenreaktion im Kolonnenverkehr

Ein nachfolgender 35-jähriger slowakischer Staatsangehöriger bemerkte die stehende Kolonne zu spät. Er prallte mit seinem Pkw gegen das Heck des Wagens der 47-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau zusätzlich auf den davor stehenden Pkw des 77-Jährigen geschoben.