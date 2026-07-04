Frankreich müht sich gegen Paraguay ins Viertelfinale

Mit viel Mühe ist Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ins Viertelfinale eingezogen. Die "Equipe Tricolore" bezwang am Samstag in Philadelphia ein leidenschaftlich verteidigendes Paraguay dank eines Elfmeter-Tores von Kylian Mbappe 1:0 (0:0). In der Runde der letzten Acht treffen die Franzosen am Donnerstag (22.00 Uhr) in Boston auf Afrika-Meister Marokko.

Bei knapp 40 Grad setzten sich Mbappe und Co. wie erwartet von Beginn weg in der Hälfte Paraguays fest. Der Ball zirkulierte im Stile eines Powerplays minutenlang um den Strafraum, mit viel Hingabe und starker Zweikampfführung verteidigten der Underdog zunächst alles weg. So dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Manu Kone, der für den angeschlagenen Aurelien Tchouameni in die Startelf rückte, mit einem Distanzschuss erstmals anklopfte.

Doch die Franzosen taten sich gegen tiefstehende Südamerikaner weiter schwer. Mbappe verpasste eine Maßflanke von Ousmane Dembele um Haaresbreite (31.). Dem Weltfußballer selbst fehlten bei einem Schlenzer nur Zentimeter auf die Führung (39.). Unter tosendem Applaus wurde Paraguay schließlich in die Pause verabschiedet.

Nach Wiederbeginn zeichnete sich zunächst ein ähnlicher Spielverlauf ab. Doch mit Fortdauer schwanden bei Paraguay sichtlich die Kräfte, zwei verletzungsbedingte Wechsel waren die Folge. Frankreich wurde abermals durch einen Fernschuss von Kone gefährlich (55.). Nach einer Stunde brachte Teamchef Didier Deschamps Desire Doue, der nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Nach VAR-Studium entschied Referee Ilgiz Tantashev auf Elfmeter.

Diesen verwandelte Mbappe eiskalt im rechten unteren Eck (70.). Der französische Superstar schloss mit seinem siebenten Turniertreffer zu Lionel Messi auf, in der ewigen WM-Torjägerliste rückte er mit nun 19 Toren an den Argentinier (20) heran. In der Nachspielzeit ließ Mbappe noch eine aussichtsreiche Doppelchance liegen (97.).