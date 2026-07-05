AfD-Parteitag endet mit Reden von Weidel und Chrupalla

Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel geht am Sonntag in der ostdeutschen Stadt Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu Ende. Die Delegierten in den Messehallen der thüringischen Landeshauptstadt hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Weidel ging mit 81,3 Prozent der Delegiertenstimmen gestärkt aus der Wahl hervor, der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla bekam mit 70 Prozent einen Dämpfer.