93-Jähriger sprengte in Wien Haus in die Luft : Mehrere Verletzte

Wien – Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf steht im Verdacht in der Nacht auf Sonntag, durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus vollständig zerstört zu haben. Durch die Explosion wurden auch angrenzende Einfamilienhäuser teilweise schwer beschädigt und weitere Personen leicht verletzt, zwei Personen mussten hospitalisiert werden. Das Motiv für die Tat wurde noch ermittelt, hieß es seitens der Polizei.