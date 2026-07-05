Mann vor Innsbrucker Nachtlokal zu Boden geschlagen: 27-Jähriger blieb bewusstlos liegen

Vor einem Nachtlokal in Innsbruck ist in der Nacht auf Sonntag ein 27-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Nach einem Faustschlag verlor er das Bewusstsein.

Vor einem Nachtlokal in der Brunecker Straße in Innsbruck kam es am Sonntag um 4 Uhr früh zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen mehreren Personen.

Die Auseinandersetzung eskalierte. Ein 23-jähriger Österreicher versetzte einem 27-jährigen Serben einen gezielten Faustschlag ins Gesicht. Der 27-Jährige verlor dadurch das Bewusstsein, stürzte zu Boden und blieb bewusstlos liegen.