Mann vor Innsbrucker Nachtlokal zu Boden geschlagen: 27-Jähriger blieb bewusstlos liegen
Vor einem Nachtlokal in Innsbruck ist in der Nacht auf Sonntag ein 27-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Nach einem Faustschlag verlor er das Bewusstsein.
Vor einem Nachtlokal in der Brunecker Straße in Innsbruck kam es am Sonntag um 4 Uhr früh zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen mehreren Personen.
Die Auseinandersetzung eskalierte. Ein 23-jähriger Österreicher versetzte einem 27-jährigen Serben einen gezielten Faustschlag ins Gesicht. Der 27-Jährige verlor dadurch das Bewusstsein, stürzte zu Boden und blieb bewusstlos liegen.
Der Mann wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Notaufnahme des Landeskrankenhauses Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls laufen. (TT.com)