Weitere Verbesserungen
Wie nach der Explosion am Recyclinghof in Nußdorf-Debant der AT-Alarm verbessert wurde
Am 29. Juni 2025 kam es in einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant zu einem Brand und in der Folge zu einer Explosion.
© Thomas Isep
Am 28. Juni 2025 wurden bei den Löscharbeiten nach einem Großbrand in einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant sechs Menschen verletzt. Insgesamt waren rund 170 Feuerwehrleute im Einsatz. Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen im Land Tirol, spricht von maßgeblichen Neuerungen nach der Brandkatastrophe.
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