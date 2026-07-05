Wie nach der Explosion am Recyclinghof in Nußdorf-Debant der AT-Alarm verbessert wurde

Am 28. Juni 2025 wurden bei den Löscharbeiten nach einem Großbrand in einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant sechs Menschen verletzt. Insgesamt waren rund 170 Feuerwehrleute im Einsatz. Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen im Land Tirol, spricht von maßgeblichen Neuerungen nach der Brandkatastrophe.