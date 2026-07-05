Sieben Kilometer werden saniert: Lavanter Straße zwei Wochen lang teilweise gesperrt

Auf längere Fahrtzeiten müssen sich Reisende zwischen Tristach und Lavant kommende Woche einstellen. In diesem Bereich muss die Lavanter Straße L 318 nämlich dringend saniert werden, wie das Land Tirol in einer Aussendung mitteilt.

Die Arbeiten finden von Montag, 6. Juli, bis Freitag, 10. Juli, sowie von Montag, 13. Juli, bis Freitag, 17. Juli, jeweils von 7 bis 17.30 Uhr statt. Während der Arbeitszeiten ist die Straße für den gesamten Verkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Zufahrt von Tristach kommend bis Jungbrunn und von Dölsach kommend bis zum Ortsende Lavant ist ebenso möglich wie eine Umfahrung über die B 100 Drautalstraße. Außerhalb der Arbeitszeiten kann die Straße uneingeschränkt genutzt werden.