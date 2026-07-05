40-jähriger Tiroler nach Frontalcrash im Kärntner Drautal im Spital

Irschen – Ein 40-jähriger Autofahrer aus Tirol ist am Samstagabend in Irschen im Kärntner Drautal bei einem Frontalzusammenstoß verletzt worden. Er hatte sich auf einem Linksabbiegestreifen eingeordnet, der entgegenkommende Autofahrer überholte ein anderes Fahrzeug. Der 25-jährige Kärntner dürfte laut Polizei die Sperrlinie missachtet und das Auto des Tirolers übersehen haben.