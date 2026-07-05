Auto in Acker geschleudert
40-jähriger Tiroler nach Frontalcrash im Kärntner Drautal im Spital
Irschen – Ein 40-jähriger Autofahrer aus Tirol ist am Samstagabend in Irschen im Kärntner Drautal bei einem Frontalzusammenstoß verletzt worden. Er hatte sich auf einem Linksabbiegestreifen eingeordnet, der entgegenkommende Autofahrer überholte ein anderes Fahrzeug. Der 25-jährige Kärntner dürfte laut Polizei die Sperrlinie missachtet und das Auto des Tirolers übersehen haben.
Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Acker geschleudert. Der 40-Jährige wurde ins Spital nach Lienz eingeliefert. Der 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. (APA)