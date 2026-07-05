Hochzeitsfoto bestätigt: Ex-Vize-Weltmeister gab seiner Giulia das Ja-Wort

Der Nächste, bitte! Nach Loic Meillard, Clement Noel, Luca Aerni und Istok Rodes wedelte der nächste Slalom-Spezialist in den Hafen der Ehe. Der Kanadier Erik Read postete Fotos von seiner Hochzeit.

„Mr & Mrs Read“, schrieben der 35-Jährige und Ehefrau Giulia Paventa, einst selbst Profi-Skifahrerin, zu einem romantischen Schwarz-Weiß-Foto vom schönsten Tag ihres Lebens. Zu den ersten Gratulanten zählten zahlreiche Skistars wie Luca de Aliprandini oder Atle Lie McGrath.

Read gewann in seiner Karriere zwei Mannschafts-WM-Medaillen (Silber und Bronze), auf den ersten Stockerlplatz im Weltcup wartet der Technik-Spezialist noch. Immerhin fuhr er neunmal in die Top Ten. (TT.com)