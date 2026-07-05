Gut zu wissen
Versteckte Wasserfresser im Haushalt: 13 einfache Tipps, die sofort wirken
Rund 130 Liter Trinkwasser verbraucht jeder von uns im Durchschnitt pro Tag für Körperpflege, Kochen und Haushalt.
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Anhaltende Trockenperioden und sinkende Grundwasserstände zeigen: Wasser wird auch in Österreich zu einer immer kostbareren Ressource. Rund 130 Liter Trinkwasser verbraucht jeder von uns im Durchschnitt pro Tag. Wie viel man schon mit simplen Tricks sparen kann, lesen Sie hier!
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