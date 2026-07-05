Bergsteiger stürzte auf Watzespitze im Pitztal zehn Meter ab

Ein 54-jähriger Bergsteiger aus Polen ist am Samstag beim Abstieg von der Watzespitze im Pitztal abgestürzt. Der Mann konnte sich dank der Seilsicherung halten und wurde per Hubschrauber gerettet.

Zwei Männer im Alter von 44 und 54 Jahren aus Polen waren am Samstag gegen 7 Uhr von der Kaunergrathütte über den anspruchsvollen Ostgrat zur 3555 Meter hohen Watzespitze aufgebrochen. Gegen 12.30 Uhr erreichten sie den Gipfel und traten anschließend, weiterhin angeseilt, den Abstieg an.

Während des Abstiegs hielt sich der 54-Jährige an einem größeren Felsblock fest. Dieser löste sich jedoch unter der Belastung, woraufhin der Mann rund zehn Meter abstürzte. Dank der Seilsicherung blieb er im gespannten Seil hängen.

Der Bergsteiger erlitt Verletzungen an der linken Hand, am Fußgelenk sowie im Beckenbereich. Da er nicht mehr selbstständig absteigen konnte, setzten die beiden Alpinisten einen Notruf ab.