Kein Dünger, keine Pestizide: Warum immer mehr Tiroler auf Naturgärten setzen

Ein naturnaher Garten ist nicht nur ein wunderschöner Anblick und Wohlfühlort. Für viele Menschen in Tirol wird eine nachhaltige Gestaltung immer wichtiger. Das Tiroler Bildungsforum berät und schult die HobbygärtnerInnen und wird in diesem Jahr wohl die 1000. „Natur im Garten“-Plakette vergeben.