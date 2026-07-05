Glückliche Igel und Frösche

Kein Dünger, keine Pestizide: Warum immer mehr Tiroler auf Naturgärten setzen

Peter und Rosmarie Obojes aus Matrei am Brenner freuen sich über die Anerkennung für ihre Arbeit.
© Patrick Steiner
Michaela Spirk-Paulmichl

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Ein naturnaher Garten ist nicht nur ein wunderschöner Anblick und Wohlfühlort. Für viele Menschen in Tirol wird eine nachhaltige Gestaltung immer wichtiger. Das Tiroler Bildungsforum berät und schult die HobbygärtnerInnen und wird in diesem Jahr wohl die 1000. „Natur im Garten“-Plakette vergeben.

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