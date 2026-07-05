Im April stand sie noch auf dem Podest: ÖSV-Läuferin gab Rücktritt bekannt
Im Lager der österreichischen Ski-Damen gibt es den nächsten Rücktritt zu verkünden: Kathrin Stock hängt ihre Slalom-Skier an den Nagel. Dabei fuhr die 24-Jährige im vergangenen Winter viermal auf das Podest. Die Athletin vom SC Bischofshofen gewann im Dezember ein FIS-Rennen im Kühtai und belegte bei den österreichischen Slalom-Meisterschaften auf der Reiteralm im April den starken dritten Platz.
Am Sonntag verkündete Stock via Instagram ihren Abschied. „Danke Schifoan für meine ersten Schwünge und Sprünge, neue Freundschaften, unzählige schöne Erlebnisse und Momente, lehrreiche Zeiten, einfach für alles“, schrieb die Salzburgerin.
Abschließend bedankte sich Stock noch bei Familie, Freunden, Sponsoren und dem ÖSV und versprach: „Von jetzt an kommen die Genießer-Schwünge.“ (TT.com)
Emotionaler Abschied
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