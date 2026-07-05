Im April stand sie noch auf dem Podest: ÖSV-Läuferin gab Rücktritt bekannt

Im Lager der österreichischen Ski-Damen gibt es den nächsten Rücktritt zu verkünden: Kathrin Stock hängt ihre Slalom-Skier an den Nagel. Dabei fuhr die 24-Jährige im vergangenen Winter viermal auf das Podest. Die Athletin vom SC Bischofshofen gewann im Dezember ein FIS-Rennen im Kühtai und belegte bei den österreichischen Slalom-Meisterschaften auf der Reiteralm im April den starken dritten Platz.